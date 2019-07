Ismaning (ots) -



Gelassen bleiben mit Magnesium plus Vitamin B-Komplex



Menschen sind heute bereit, weitere Arbeitswege zurückzulegen als früher, ziehen das einem Umzug vor. Laut einer Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung aus 2018 brauchen in Deutschland 11 Mio. erwerbstätige Pendler deutlich länger als eine halbe Stunde zur Arbeitsstelle. Gleichzeitig verlängert sich in Ballungsräumen die Pendeldauer durch überlastete Verkehrswege. Pendeln - auch das ein Ergebnis der Bevölkerungsforschung - kann die Gesundheit stark beeinträchtigen.



An erster Stelle, weil pendeln oft Stress bedeutet. Kommt die Bahn nicht pünktlich, steht man bei Wind und Wetter draußen, oder man steht mit dem Auto im Stau. Und das immer mit Zeitdruck im Nacken, dem Handy am Ohr und oft sogar Fast-Food im Gepäck. Kein Wunder, dass viele mit der "Pendler-Krankheit" zu tun haben: Stressempfinden, gesteigerte Nervosität und Verspannungsschmerzen in Nacken und Schulterpartie. An der Notwendigkeit des Pendelns lässt sich meist nichts ändern, aber man kann dem Körper helfen, mit der neuen Nahrungsergänzung Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln + Nerven. Diese spezielle Kombination aus hochdosiertem Magnesium und B-Vitaminen sorgt für entspannte Nerven und vitale Muskeln.



Das Besondere an diesem innovativen Produkt ist die 2-Phasen-Formel mit dem speziellen DEPOT-Effekt. Zwei Tablettenschichten "arbeiten" nach dem Prinzip der schnellen sowie der zeitverzögerten kontinuierlichen Freisetzung: Die rote Sofort-Phase setzt im Magen schnell sofort-aktives Magnesium und die Nerven-Vitamine B2 und B12 frei. In der weißen Langzeit-Phase werden Magnesium und die Nerven-Vitamine B1 und B6 über mehrere Stunden zeitverzögert freigesetzt. Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln + Nerven unterstützt die vitale Muskel- und gesunde Nervenfunktion. Das Produkt ist der ideale Begleiter bei stressbedingten Verspannungen. Morgens kurz vor dem Frühstück regelmäßig eine Tablette Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln + Nerven einnehmen und sich gelassen auf den Weg machen. Eine Monats-Packung mit 30 Tabletten in Apotheken zum UVP: 17,50 EUR.



