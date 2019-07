München/Berlin (ots) - Sublizenzierung der Rechte von Eurosport: DAZN sendet die Bundesliga ab sofort live aus den Stadien



- Auch Highlights wie die Olympischen Spiele, drei der vier Tennis-Grand-Slam-Turniere sowie Top-Rad- und Skisportereignisse durch die Einbindung der Eurosport-Sender als HD-Stream auf DAZN - Mit über 8.000 Live-Events pro Jahr wächst DAZN zum größten Livesport-Broadcaster in Deutschland und Österreich



DAZN wird ab sofort eine Kooperation mit Eurosport eingehen und die Fußball-Bundesliga in Deutschland und Österreich live übertragen. Beide Parteien einigten sich auf eine marktübergreifende Partnerschaft, die die Sublizenzierung der Bundesliga-Rechte bis zum Ende der laufenden Rechteperiode 2021 beinhaltet und DAZN zusätzlich die Verbreitung der Sender Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD mit allen Top-Inhalten ermöglicht.



Bundesliga live auf DAZN inkl. Supercup und Relegation



Pünktlich vor Beginn der neuen Spielzeit hat sich DAZN durch die Partnerschaft mit Eurosport eines der Premium-Rechtepakete im deutschsprachigen Markt gesichert. Ab der nun beginnenden Saison 2019/2020 zeigt DAZN die Bundesliga-Spiele am Freitagabend um 20:30 Uhr, sonntags um 13:30 Uhr, montags um 20:30 Uhr, den Supercup und die vier Relegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2. Bundesliga/3. Liga) live. Los geht's schon am 3. August mit dem Supercup zwischen Vizemeister Borussia Dortmund und dem Deutschen Meister FC Bayern München live auf DAZN.



"Das ist ein ganz besonderer Moment und eine großartige Partnerschaft für DAZN in Deutschland und Österreich. Erstmals können wir den Fans die Bundesliga live auf DAZN präsentieren und unser Angebot mit zahlreichen internationalen Premium-Sportinhalten ergänzen", sagt Thomas de Buhr, Executive Vice President DACH bei DAZN.



Über 8.000 Live-Events pro Jahr



DAZN wird durch die Kooperation nicht nur deutschen Spitzenfußball übertragen, sondern bringt auch weiteren Premium-Sport der auf den TV-Sendern von Eurosport zu sehen ist, wie die Olympischen Spiele, drei Tennis-Grand-Slams, die Tour de France oder den FIS Ski Alpine World Cup, direkt in die Wohnzimmer. Sportfans kommen damit mehr denn je auf ihre Kosten. Mit über 8.000 Live-Events pro Jahr aus den beliebtesten Wettbewerben im Fussball (u.a. Bundesliga, UEFA Champions League), US-Sport (u.a. NBA, NFL und NHL), Tennis (u.a. Australian Open, French Open, US Open), Kampfsport (UFC, Box-Weltmeisterschafts-Kämpfe) und vielen weiteren Sportarten, wird DAZN zum größten Livesport-Broadcaster im deutschsprachigen Raum.



Preisanpassung und Einführung eines Jahresabos ab August 2019



DAZN hat seinen Service über die vergangenen drei Jahre stetig verbessert, um Fans das beste Livesport-Erlebnis bieten zu können. Im Zuge dessen hat DAZN sein Rechteportfolio sowie die Produktionsstandards und die Streamingqualität fortwährend gesteigert. Deshalb wird DAZN den monatlichen Preis des Abonnements ab 1. August 2019 auf 11,99EUR pro Monat erhöhen. DAZN-Fans können den besten Livesport weiterhin für rund 10EUR erleben, wenn sie sich für das neu geschaffene Jahresabonnement zum Preis von 119,99EUR entscheiden, das ebenfalls ab 1. August verfügbar sein wird.



OTS: Perform Investment Germany GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133863 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133863.rss2



Pressekontakt: Dominik Bethke, PR Executive, DAZN DACH Perform Investment Germany GmbH Mail: dominik.bethke@dazn.com Tel.: +49 172 75 31 247