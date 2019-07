Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BMW von 92 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Anleger erwarteten derzeit von dem Münchener Autobauer nicht viel, dabei sei die Produktdynamik stark, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern seien die Startbedingungen für den neue Vorstandsvorsitzenden, der bald ernannt werden dürfte, gut. Er übernehme den attraktivsten Chefposten, den es derzeit in der europäischen Branche gebe./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 04:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-07-18/12:58

ISIN: DE0005190003