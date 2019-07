Im Mai stieg der Auftragseingang (AE) im VDMA Fachzweig Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen um real 10 Prozent über den Vorjahreswert. Aus dem Inland kamen 30 Prozent mehr Bestellungen als im schwachen Vorjahresmonat, aus dem Ausland 8 Prozent mehr. Positiv entwickelten sich laut VDMA die Bestellungen aus den Euro-Partnerländern mit einem Plus von 18 Prozent, aus den Nicht Euro-Ländern sanken sie dagegen um 5 Prozent unter den Vorjahresvergleichswert. In den ersten 5 Monaten des laufenden Jahres gingen insgesamt 10 Prozent weniger Aufträge ein (Inland plus 7 Prozent, Ausland minus ...

