Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Dafür, dass die Fluggesellschaft mit als Erste ihr Kapazitätswachstum gesenkt habe, die Brexit-Risiken eindämmen und ihre Kosten senken konnte, erhalte sie an der Börse eher wenig Anerkennung, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für 2020 seien ein allgemein geringeres Angebot, weniger Investitionsausgaben und höhere Profite zu erwarten./kro/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 02:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2019 / 02:06 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00B7KR2P84