++ Europäische Aktien lassen bei der Eröffnung nach ++ DE30 versucht aus der Unterstützungszone rauszukommen ++ SAP-Aktie mit stärkstem Rückgang seit August 2015 ++Europäische Aktien begannen den Tag im roten Bereich und die erste Handelsstunde deutet nicht auf eine baldige Umkehr hin. Europaweit sind signifikante Rückgänge zu verzeichnen, wobei der schweizerische SMI (SUI20) der einzige Blue-Chip-Index ist, der zugelegt hat. Die größten Rückgänge sind an den deutschen, spanischen und schwedischen Aktienmärkten zu verzeichnen. Der DE30 versucht sich von dem erlittenen Einbruch zu erholen und aus der Unterstützungszone zwischen 12.150-12.200 Punkten rauszukommen. In diesem Bereich gab es in den letzten zwei Monaten einige Preisbewegungen und es sieht so aus, als würde der Kurs dies wieder respektieren. Falls eine Aufwärtskorrektur ...

