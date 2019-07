Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt legt weiter zu und notiert gemessen am wichtigsten Index SMI am frühen Donnerstagnachmittag sehr solide im Plus. Vor allem die Pharmawerte treiben den Index an. Allein die Novartis-Titel notieren nach der Zahlenbekanntgabe für das zweite Quartal mittlerweile rund 5 Prozent höher. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...