Bundesweit plant Altmaier 20 Einrichtungen, in denen die Zukunftstechnologie erforscht werden soll. 100 Millionen Euro pro Jahr stehen bisher zur Verfügung.

Zukunftstechnologien wie CO2-armer Wasserstoff und Energiespeicher sollen künftig in Deutschland in "Reallaboren" im industriellen Maßstab erprobt werden. Geplant sind bundesweit rund 20 dieser Einrichtungen, wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag in Berlin sagte.

Dafür stehen bisher rund 100 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Altmaier will aber bei Finanzminister Olaf Scholz (SPD) darauf drängen, die Mittel zu erhöhen.

