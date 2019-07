Der Streaming-König Netflix hat mit den Q2-Zahlen am Mittwochabend nach US-Börsenschluss die Anleger schockiert. Der weltweit dominierende Abo-Videodienst gewann im abgelaufenen Quartal weniger Kunden als erwartet, im Heimatmarkt USA schrumpften die Abonnentenzahlen sogar. Wie sich Netflix für die Zukunft aufstellt, was die Aktie macht, was...

Den vollständigen Artikel lesen ...