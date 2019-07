'Kaufen vs. Mieten - damals und heute' CSR-KOMMENTAR Nr. 6/2019 DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht 'Kaufen vs. Mieten - damals und heute' CSR-KOMMENTAR Nr. 6/2019 18.07.2019 / 14:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. In den eigenen vier Wänden zu wohnen war in der Vergangenheit ein Traum, den sich hierzulande nur wenige erfüllen konnten. Bei einem Vergleich mit anderen europäischen Ländern bildet Deutschland in punkto Wohneigentumsquote eines der Schlusslichter (s. z. B. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155734/umfrage/wohneigentumsquoten-in-europa/) Hat sich diese Situation durch das niedrige Zinsumfeld grundlegend geändert? Ist es inzwischen möglicherweise vorteilhafter zu kaufen als zu mieten? Zwar sind die Immobilienpreise in den letzten Jahren weiter gestiegen, aber das sind die Mieten auch. Auf der anderen Seite verharren die Bauzinsen auf einem historisch niedrigen Niveau, sodass sich die Frage stellt, ob es heute - im Vergleich zu früher - einfacher geworden ist, Wohneigentum zu erwerben. Diese Frage kann jedoch nicht ad hoc beantwortet werden, da neben der Immobilienpreisentwicklung und den Bauzinsen auch die Einkommensentwicklung betrachtet werden muss. Grund genug für uns, zum Excel-Spreadsheet zu greifen, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Hier geht es zum aktuellen CSR-KOMMENTAR: https://csr-beratungsgesellschaft.de/index.php's=service-update&disclaimer_2=true Hier geht es zu den CSR-FONDS: https://csr-beratungsgesellschaft.de/index.php's=service-fond-overview Weitere Informationen zu uns und unseren Fonds finden Sie auf unserer Website: https://csr-beratungsgesellschaft.de/ Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Antizyklisches Handeln im Stile der Deutschen Bundesbank ist das Credo der CSR, die für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit 2 Mrd. Euro betreut. Die vermögensverwaltenden Publikumsfonds der CSR zeichnen sich durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnisse aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen, für die die Sicherheit ihrer Geldanlagen höchste Priorität hat, sind hier bestens aufgehoben. Ansprechpartner für weitere Informationen: CSR Beratungsgesellschaft mbH Herr Ulrich Zorn E-Mail: ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de Tel. 06192 / 977 00 16 18.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 843319 18.07.2019 AXC0179 2019-07-18/14:08