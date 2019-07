FRANKFURT (Dow Jones)--Der wissenschaftliche Stab der Europäischen Zentralbank (EZB) hat einem Medienbericht zufolge damit begonnen, eine mögliche Neuausrichtung ihres Inflationsziels zu prüfen. Die Mitarbeiter analysierten informell den geldpolitischen Ansatz der Institution und ob es beim Inflationsziel mehr Flexibilität benötige, berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Beamte, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Es gehe unter anderem um die Frage, ob das derzeitige Preisziel von "unter, aber nahe 2 Prozent" für die Zeit nach der Krise noch angemessen ist.

Auch die US-Notenbank führt eine Debatte über ihr Inflationsziel. Eine Möglichkeit wäre, dass die Fed in Zukunft das Inflationsziel nur im Durchschnitt erreichen möchte. Eine niedrige Inflation in der Vergangenheit würde also bedeuten, dass sie in der Zukunft eine höhere Inflation tolerieren würde, um sozusagen das Defizit auszugleichen.

