Wolfsburg (ots) - Daniel Ginczek steht dem VfL Wolfsburg weiterhin nicht zur Verfügung. Bei dem Stürmer, der aufgrund anhaltender Beschwerden seit dem Trainingsstart am 30. Juni fehlt, wird am Freitag ein kleiner Eingriff am Rücken vorgenommen. Das ist das Ergebnis eingehender Untersuchungen, denen sich der 28-Jährige in den vergangenen Tagen unterzogen hat.



"Unter Berücksichtigung aller Ergebnisse sowie der zusätzlichen Meinung von Spezialisten sind wir gemeinsam zu der Erkenntnis gekommen, dass dieser Eingriff unumgänglich ist. Wir wünschen Daniel dafür alles Gute sowie einen problemlosen Heilungsverlauf", so VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.



