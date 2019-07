Pfäffikon / Bern (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100000029 heruntergeladen

werden -



Mit 157'136 verkauften Fahrzeugen (-774 PW; -0,5%) liegt die Zahl

der im ersten Halbjahr in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

erstmals immatrikulierten Personenwagen fast exakt auf

Vorjahresniveau, was den Erwartungen entspricht. Das

zufriedenstellende Ergebnis wird durch die im gleichen Zeitraum

gestiegenen Kurzzulassungen (+3148 PW; +28,2%) nicht relativiert, da

parallel auch die Parallel- und Direktimporte (-3034 PW; -35,6%)

gesamthaft zurückgingen.



Analysiert man die Verkaufszahlen nach Treibstoffarten, fällt auf,

dass der Nachfragerückgang bei Dieselfahrzeugen (-5408 PW; -11,2%)

von der Kauflust nach alternativ angetriebenen Fahrzeugen (+6774 PW;

+68,2%) mehr als kompensiert worden ist. Auf noch mehr Zuspruch als

reine Elektroautos (5943 PW; +147,2%) stiessen im ersten Halbjahr

(Plug-in-)Hybridfahrzeuge, wobei die Kombination von Elektro- und

Benzinmotor (9177 PW; +35,9%) deutlich mehr Käufer fand als die

Variante mit Elektro- und Dieselmotor (1060 PW; +636,1%).



Orientierungsloser Gebrauchtwagenmarkt



Obwohl seit Jahren circa dreimal mehr Gebrauchtwagen den Besitzer

wechseln, als Neuwagen verkauft werden, ist aktuell eine gewisse

Orientierungslosigkeit spürbar. Diese gründet unter anderem auf stark

gesunkenen Beschaffungskosten für Neuwagen, auf ungeklärten Fragen

zur Dieselproblematik mit unabsehbaren Folgen für allfällige

Fahrbeschränkungen und Restwerte sowie auf der Transformation hin zu

alternativen Antriebstechnologien mit einem noch höchst

überschaubaren Gebrauchtwagenangebot.



Im ersten Halbjahr 2019 wurden insgesamt 424'932 Handänderungen

(-12'552 PW; -2,9%) registriert. Damit sanken die Occasionsverkäufe

in den letzten sechs aufeinanderfolgenden Quartalen. Trotz der

schwächeren Nachfrage sanken die durchschnittlichen Angebotstage der

online zum Verkauf stehenden Gebrauchtwagen auf ein Allzeittief von

63 Tagen (Q2/2018: 67 Tage).



Die komplette Medienmitteilung von Eurotax / AGVS - mit

zusätzlichem Zahlenmaterial zum Neu- und Gebrauchtwagenmarkt sowie

zur Entwicklung der Standtage im Occasionshandel - lässt sich als

PDF-Dokument downloaden.



Originaltext: Eurotax Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000029

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000029.rss2



Kontakt:

Eurotax Schweiz

Olivier Lourdin

Head of Marketing & Communications

Churerstrasse 158

8808 Pfäffikon SZ

Tel.: +41/55/588'02'60

E-Mail: olivier.lourdin@eurotax.ch

Internet: www.eurotax.ch