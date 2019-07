Internationale Handelskonflikte beeinträchtigen nach Einschätzung der G7-Industriestaaten zunehmend das Wirtschaftswachstum. Unsicherheiten über die Handelspolitik müssten deshalb so weit möglich beseitigt werden, forderte der französische Notenbankchef François Villeroy de Galhau am Donnerstag in Chantilly bei Paris nach Abschluss von G7-Beratungen. Frankreich führt im laufenden Jahr die Runde der großen Industriestaaten, der auch Deutschland und die USA angehören.

In der Erklärung des französisches Vorsitzes werden die Ursachen für die Spannungen im Welthandel nicht weiter im Einzelnen dargelegt. US-Präsident Donald Trump hatte vor gut einem Jahr erste Strafzölle auf Waren aus China verhängt. Es war der Auftakt zu einem sich hochschaukelnden Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. China reagierte mit Gegenmaßnahmen. Zwischen den USA und der EU gibt es ebenfalls Spannungen beim Handel./cb/tam/nau/DP/jha

