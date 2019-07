Hamburg (ots) -



- DUB Herausgeberin Brigitte Zypries veranstaltet Mobilitäts-Think Tank in Hamburg - Wissensvermittlung und Networking: In einem Mix aus Keynotes und Kolloquien tauschten sich Experten unter anderem von Daimler und Toyota aus - Mit dem Format starten DUB UNTERNEHMER-Akademie und DUB UNTERNEHMER-Magazin eine neue Eventreihe



Autonom, grün, vernetzt. Sieht so die Auto-Vision 2025 aus? Welche Chancen und Risiken bergen Shared-Mobility-Konzepte und wem gehören eigentlich "unsere" Daten? Diese und weitere Fragen diskutierten rund 100 Experten mit DUB Herausgeberin Brigitte Zypries am 17. Juli im Hamburger Kommunikationshaus JDB MEDIA. Anlass war der erste DUB Digital Think Tank zum Thema Mobilität. Veranstalter war die DUB UNTERNEHMER-Akademie. Unter anderem kamen Alain Uyttenhoven, CEO-Toyota Deutschland, Dr. Steven Peters, Leiter Artificial Intelligence & Konzernforschung Daimler AG, und Prof. Dr. Stefan Bratzel, Leiter Center of Automotive Management, in das Hamburger Schanzenviertel.



DUB Herausgeberin Brigitte Zypries entwickelte mit Digital-Experten sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft Visionen für die Mobilitätswende. Ein Mix aus Keynotes und Kolloquien sorgte für eine inspirierende Atmosphäre. "Ich bin begeistert, welche Ideen die anwesenden Experten im kreativen Ping-Pong erarbeitet haben", sagt Jens de Buhr, DUB Verleger und Inhaber von JDB MEDIA. Jetzt entwickelt die DUB Redaktion ein multimediales Best-Off der Veranstaltung. So wird es beispielsweise in wenigen Tagen eine eigene Website mit Podcasts und Videos geben. Zudem erscheinen die Think Tank-Botschaften als Titelgeschichte im DUB UNTERNEHMER-Magazin.



Mit dem Eventformat DUB Digital Think Tank schafft de Buhr eine Plattform für Macher aus Wirtschaft und Politik. "In einer digitalen Welt mit ihren gigantischen Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft wollen wir mehr Orientierung geben", sagt de Buhr. Das kommt an: Beim ersten Event begrüßten Ex-Bundeswirtschaftsministerin Zypries und de Buhr rund 100 Experten in den JDB-Räumen. Nach dem erfolgreichen Start ist bereits der zweite DUB Digital Think Tank in Planung. Schwerpunkt wird im Herbst das Thema "Künstliche Intelligenz" sein.



Über DUB UNTERNHEMER-Akademie



Die DUB UNTERNEHMER-Akademie zeigt Wege in die erfolgreiche Digitalisierung durch exklusive Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und den 6x im Jahr erscheinenden rund 200 Seiten starken Ratgeber zur digitalen Transformation, das DUB UNTERNEHMER-Magazin. Die Akademie steht für konkrete Take-aways, Chancen und Tipps - sowohl für Einsteiger als auch für Profis. Alle Mitglieder erhalten Zugang zu dem exklusiven DUB-Netzwerk und können sich so mit den Top-Managern anderer Branchen und Bereiche direkt austauschen und vom gegenseitigen Rat profitieren. Mehr unter www.dub-akademie.de



Über das DUB UNTERNEHMER-Magazin



Das DUB UNTERNEHMER-Magazin erscheint zweimonatlich in einer Gesamtauflage von über 265.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplar am Flughafen sowie als Supplement in "Handelsblatt" und "WirtschaftsWoche". Weitere Supplements erscheinen in der "Welt am Sonntag" und der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Thematischer Fokus ist die digitale Transformation. Zur Zielgruppe zählen Unternehmer, Gründer, Führungskräfte und Investoren. Herausgeberin ist Brigitte Zypries. Mehr unter www.DUB.de/dub-unternehmer-magazin



Über JDB MEDIA



JDB MEDIA agiert seit 1997 am Medienmarkt und gehört heute mit rund zehn Millionen Euro Umsatz zu den erfolgreichsten Anbietern in den Bereichen Corporate Publishing, PR- und Social-Media-Beratung, Events, journalistisches Marketing und Medienkooperationen. Zudem agiert JDB MEDIA als Verlag und realisiert mit "DUB UNTERNEHMER" redaktionell das auflagenstärkste deutsche Wirtschaftsmagazin (erscheint in den Partnermedien "Handelsblatt", "Wirtschaftswoche", "WELT am SONNTAG" und "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS)). Rund 70 Redakteure, Berater und Kreative betreuen am Agenturstandort Hamburg die Projekte renommierter Kunden verschiedenster Branchen. Mehr unter: www.jdb.de



