Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



ab Freitag, 19. Juli 2019



Klaus Maria Brandauer als Hagen: Bei den diesjährigen Nibelungen-Festspielen Worms (12. bis28. Juli) übernimmt der österreichische Schauspieler die Hauptrolle in der Uraufführung von "Überwältigung" von Autor Thomas Melle. Eine Aufzeichnung der Inszenierung ist ab Freitag, 19. Juli 2019, in der 3sat-Mediathek (https://3sat.de) und bei ZDFkultur (https://zdfkultur.de) zu sehen. Der Nibelungenstoff wird in der Inszenierung von Regisseurin Lilja Rupprecht neu erzählt.



Das Nibelungenlied, das berühmteste Heldenepos der mittelhochdeutschen Literatur, wurde vor zehn Jahren als UNESCO-Weltdokumentenerbe bestimmt. Seit 2002 wird die Geschichte der Nibelungen um Rache, Liebe und Verrat in immer neuen Interpretationen am Originalschauplatz der Geschichte, dem Wormser Kaiserdom, aufgeführt. Für die diesjährige Inszenierung konnten neben Klaus Maria Brandauer mit Boris Aljinovic, Inga Busch, Kathleen Morgeneyer, Moritz Grove, Winfried Küppers, Edgar Eckert, Andreas Leupold, Alexander Simon und Lisa Hrdina weitere prominente Schauspieler engagiert werden.



Von Beginn an begleitet das ZDF die Nibelungen-Festspiele als Medienpartner. Im Laufe der Jahre wurden die herausragenden Neufassungen der Nibelungensage immer wieder zu Fernseh-Theaterereignissen ersten Ranges in 3sat, wie "Das Leben des Siegfried" mit Christoph-Maria Herbst 2009 oder "GOLD. Der Film der Nibelungen" mit Uwe Ochsenknecht 2016.



Ansprechpartnerinnen: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



ZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.de



3sat-Mediathek: https://3sat.de



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132451 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132451.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121



3sat Pressestelle Telefon: +49-6131-70-16407