Apple am Weg zum Allzeithoch?

Trendfolge Strategie

Symbol:ISIN: US0378331005Apple befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Die Aktie des iPhone-Konzerns hat vom Allzeithoch bei 233 USD bis zum Tief Anfang 2019 bei 142 USD fast 40% verloren. Danach ging es wieder bis 210 USD nach oben. Diese Erholungsbewegung wurde auskorrigiert und die Aktie notiert knapp unter einer kurzfristigen Widerstandszone die bei 206 USD verläuft.Die Aktie von Apple läuft über der 20-Tage-Linie nach oben. Wenn der Widerstandsbereich bei 206 USD nachhaltig überwunden werden kann, und die Aktie ein neues Hoch generiert, sollte das nächste Ziel das Allzeithoch sein. Anleger sollten aber beachten, dass Apple am 30.07.19 nachbörslich die Quartalszahlen präsentiert. Diese könnten nachbörslich für eine starke Bewegung der Aktie nach oben, oder auch nach unten sorgen.Den Long-Einstieg könnte man über 206 USD vornehmen. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter das Pivot Tief bei 198 USD, wo auch der EMA 20 verläuft. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp unter das Pivot Tief bei 189 USD setzen. Im Bereich bei 215 USD könnte die Aktie kurz korrigieren, um danach weiter bis zum Allzeithoch zu steigen.Meine Meinung zu Apple ist BULLISCH: Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in AAPL