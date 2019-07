New York - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag im frühen Handel moderate Verluste verzeichnet. Im Anlegerfokus standen neben neuen Konjunkturdaten vor allem aktuelle Geschäftszahlen von grossen US-Unternehmen. Letztere fielen gemischt aus und sorgten für grössere Kursausschläge in beide Richtungen. Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,12 Prozent auf 27 187,54 Punkte...

Den vollständigen Artikel lesen ...