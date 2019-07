Wilhelmshaven (ots) - Mindfactory gründet neuen place-to-be für die Gaming Szene. Das neue Magazin AskTheGamer wird zur ersten Anlaufstelle, wenn es um News, Aktionen und Tests von Hardware und Games geht.



Warum AskTheGamer?



Das Magazin AskTheGamer informiert Gaming-Begeisterte über die neuesten Happenings in der Gaming-Szene und berichtet stets up-to-date über die heißesten Trends auf dem Markt. Wer auf der E3 2019 vertreten sein wird, das Fortführen der Erfolgsgeschichte von "Minecraft" und ein Profi-Ratgeber für PC-Systeme in allen Preisklassen sind nur ein kleiner Auszug von spannenden Themen. Den Schwerpunkt bildet die angesagteste, neueste Hardware inklusive erster Praxisberichte der Redaktion. Es darf noch nicht zu viel verraten werden, aber ein Highlight sind die Interviews mit bekannten YouTubern und Twitch-Gamern über ihre Erfahrungen.



Brandaktuell gibt es Aktionen zu den neuestens Releases und attraktive Vorteile. Gamer können sich auf zahlreiche Gewinnspiele, gratis Games, Vorteils-Bundles, Cashback-Aktionen und Rabatte freuen, die sich lohnen werden. Erstklassige Unboxing-Videos steigern die Vorfreude auf die neuesten Deals. Trailer von Games wie "Rainbow Six Siege: Operation Phantom Sight - Nøkk" sorgen für Spannung und erste Einblicke, damit sich das Warten auf den neuesten Release nicht zu lange gestaltet. Die Rubrik "Events" gibt darüber hinaus eine Übersicht zu allen Top-Veranstaltungen in der Szene und klärt wichtige Fragen wie "Wo findet das nächste Gaming-Event statt?" oder "Welche Messetermine darf ich nicht verpassen?" mit allen nötigen Informationen zu den Veranstaltungen.



Für wen ist AskTheGamer?



AskTheGamer richtet sich an alle Gamer und Gaming-Fans. Das Magazin ist eine brandheiße Anlaufstelle für Gamer, die Informationen zu den aktuellsten Trends, Equipment und Releases suchen. Dabei warten nützliche Tipps, Interviews, Unboxing-Videos und ein Event-Kalender auf die Community. Alle, die schon immer als Produkttester ihre Meinung sagen und als einer der ersten das neuste Gaming Equipment testen wollen, sind hier ebenfalls an der richtigen Stelle. Die Rubrik "Testers Keepers" gibt Gaming-Begeisterten die Chance, sich für regelmäßige Hardware-Produkttest zu bewerben. Satte Mainboards, leistungsstarke Wasserkühlungen, high-performance Grafikkarten und vieles mehr lassen die Herzen von Technikbegeisterten höherschlagen. Die Gewinner dürfen das Produkt ausführlich auf Herz und Nieren überprüfen und anschließend behalten. Voraussetzung dafür ist lediglich ein ausführlicher Review mit Produktbildern und Unboxing-Video für YouTube. Vor allem Streamer können von solchen Unboxing-Videos auf ihrem Kanal stark profitieren. AskTheGamer erfreut sich auch auf Facebook großer Beliebtheit. Wöchentlich stellt Mindfactory ihrer Community Fragen wie "Von welchem Game hättet ihr gern ein Remake?" oder "Welcher Aspekt ist Euch bei Games am wichtigsten?" und ermuntert die Gamer, Erinnerungen und Erfahrungen auszutauschen.



Über Mindfactory



Die Mindfactory AG mit Sitz in Wilhelmshaven bietet über 22 Jahre Kompetenz und Erfahrung und ist seit Jahren unter den Top 3 der führenden Online-Versandportale. Durch die langjährige Expertise hat der IT-Spezialist umfassendes Marktwissen um die aktuellsten Trends. Im Shop können aktuellste Produkte aus den Bereichen Computer, Computerzubehör, Software, Multimedia, Kamera, Video, Entertainment, Haushaltsgeräte und mehr zu besonders günstigen Preisen erworben werden.



OTS: Mindfactory newsroom: http://www.presseportal.de/nr/135365 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_135365.rss2



Pressekontakt: Mindfactory AG Preußenstraße 14 a - c 26388 Wilhelmshaven Telefon: 04421 / 91 31 010 Telefax: 04421 / 91 93 019 E-Mail: info@mindfactory.de https://www.mindfactory.de