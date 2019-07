Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde Airship dank seiner Vision und dessen Ausführung als Leader im Gartner Magic Quadrant für Mobile Marketing Plattformen ausgezeichnet

Das Customer Engagement Unternehmen Airship gibt heute bekannt, dass es von Gartner, Inc. in seinem diesjährigen Magic Quadrant für Mobile Marketing Plattformen Report1 als Leader ausgezeichnet wurde. Unter 18 bewerteten Anbietern ist Airship in den Kategorien Ausführung und Vision am höchsten bzw. weitesten positioniert. Eine kostenlose Kopie des vollständigen Berichts ist bei Airship erhältlich.

"Die Positionierung von Airship durch Gartner bestätigt unsere einzigartige Fähigkeit, innovative und transformative Kundenerlebnisse für weltweit führende Marken zu liefern", sagte Brett Caine, CEO und Präsident von Airship. Laut der Gartner Magic Quadrant Methode "liefert Airship relevante und auf Kunden zugeschnittene Inhalte und das jeweils auf dem Kanal, der für Kunden am angenehmsten ist. Um immer einen Schritt voraus zu sein erwarten Verbraucher heutzutage Informationen in Echtzeit Airship macht dies möglich." So stellt Gartner fest: "Verbraucher auf der ganzen Welt verbringen mittlerweile mehr Zeit an ihren Smartphones als an Computern, Laptops oder Tablets. Nur wenige Technologien haben bisher solch eine starke Bindung an den Kunden erzeugen können. Daher spielt Mobile Marketing eine immer größere Rolle für den Erfolg von Marketing-Strategien."

Der Bericht unterstreicht: "Das Magic Quadrant für Mobile Marketing Plattformen betrachtet den Markt als Ansammlung transformativer Technologien. Die Gartner Magic Quadrant Methodologie hilft, "durch die Anwendung einer grafischen Aufbereitung und einheitlicher Bewertungskriterien, schnell festzustellen, wie gut Technologieanbieter ihre erklärten Visionen umsetzen, und wie erfolgreich sie sich gegenüber der Gartner Market View präsentieren." 3

Seit dem Erhalt der höchsten Produktbewertung in drei von vier Use Cases als Urban Airship in Gartners 2018 Critical Capabilities for Mobile Marketing Platforms2, legte Airship 2019 nach durch:

Übernahme des größten Wettbewerbers in Europa um das weltweit größte Unternehmen für mobiles Customer Engagement mit Entwicklungs- und Dienstleistungskompetenz zu bilden.

Rebranding und Umbenennung des Unternehmens (von Urban Airship), um das drastische Wachstum und neue digitale Kanäle mit Messaging, Analytics und prädiktiven KI-Lösungen darzustellen.

Deutliche Erweiterung des Senior Leadership Teams um fünf neue Vice President Stellen.

Umfangreiche Erweiterung der SMS- und E-Mail-Funktionen um erweiterte Personalisierung, Linkverkürzung und Tracking.

Die Möglichkeit für Unternehmen, erstmals Facebook Messenger-, WhatsApp- und RCS-Nachrichten zu versenden.

Gartner Disclosure

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Research-Publikationen dargestellt sind, und empfiehlt Technologie Anwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner Research-Publikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Airship

Marketing- und Digital Experience-Teams bei Tausenden der weltweit renommiertesten Unternehmen verlassen sich auf die Customer-Engagement-Plattform von Airship, um tiefgründige Verbindungen zu Kunden herzustellen, indem sie relevante, orchestrierte Botschaften auf jedem Kanal liefern.

Airship wurde 2009 als Pionier im Bereich der Push-Benachrichtigungen gegründet und bietet Marken heute die Nutzerdaten, Engagement Channel, KI-Orchestrierung und Dienstleistungen, die sie benötigen, um Push-Benachrichtigungen, E-Mails, SMS, In-App-Nachrichten, Mobile Wallet Cards und mehr, im richtigen Moment an die richtige Person zu senden Vertrauen aufzubauen, Engagement zu fördern, Maßnahmen voranzutreiben und Mehrwert zu schaffen.

