Netto Marken-Discount setzt auf Mehrweg: Seit Mitte Juli haben Kunden in allen rund 400 Netto-Filialen mit Bedientheke in Süd- und Ostdeutschland die Möglichkeit, frische Fleisch- und Wurstartikel in Mehrwegboxen zu transportieren.Als erster Lebensmittel-Discounter trägt Netto mit diesem Angebot dazu bei, die Abfallbelastung durch Kunststoff- oder Papierverpackungen zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. So lassen sich mithilfe der Mehrwegdose pro Jahr rund 20 t Verpackungen einsparen. Das Prinzip ist einfach, praktisch und umweltfreundlich: Kunden erhalten die Mehrwegdose zusammen mit ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...