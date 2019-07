Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.482,83 -0,54% +16,04% Stoxx50 3.187,01 -0,06% +15,47% DAX 12.227,85 -0,92% +15,81% FTSE 7.493,09 -0,56% +12,00% CAC 5.550,55 -0,38% +17,33% DJIA 27.125,76 -0,35% +16,28% S&P-500 2.979,92 -0,15% +18,87% Nasdaq-Comp. 8.155,45 -0,36% +22,91% Nasdaq-100 7.844,51 -0,56% +23,93% Nikkei-225 21.046,24 -1,97% +5,15% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 173,25 +17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,17 56,78 -2,8% -1,61 +15,9% Brent/ICE 62,05 63,66 -2,5% -1,61 +12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.427,52 1.426,80 +0,1% +0,72 +11,3% Silber (Spot) 16,16 15,98 +1,2% +0,18 +4,3% Platin (Spot) 847,73 845,50 +0,3% +2,23 +6,4% Kupfer-Future 2,71 2,72 -0,2% -0,01 +2,5%

Eine neue Zuspitzung des Iran-Konflikts stützte am Ölmarkt die Preise nur vorübergehend. Die iranischen Revolutionsgarden halten nach eigenen Angaben einen "ausländischen Tanker" fest, der Öl geschmuggelt haben soll. Nun lasten nochmals die hohen Benzin-Lagerbestände, die am Vortag in den USA ausgewiesen wurden. Gold tendiert kaum verändert.

FINANZMARKT USA

Konjunktursorgen und der ungelöste Handelskonflikt lassen die US-Börsen am Donnerstag erneut nachgeben. Dazu lasten einige enttäuschende Quartalsausweise wichtiger Unternehmen auf der Stimmung. Der überraschend stark ausgefallene Philadelphia-Fed-Index stützt nicht, denn er gilt als notorisch volatil. Der Index der Frühindikatoren fiel schwächer aus als erwartet, die wöchentlichen Erstanträge trafen genau den Ökonomenkonsens. Derweil läuft die Bilanzsaison auf Hochtouren. Besonders enttäuscht reagiert der Markt darauf, dass Netflix im zweiten Quartal weniger Kunden gewonnen hat als erwartet. Die Aktie bricht um gut 11 Prozent ein. Für Ebay geht es um 3 Prozent nach oben. Der Betreiber des gleichnamigen Online-Auktionshauses hat nicht nur besser abgeschnitten als erwartet, sondern auch den Ausblick angehoben. IBM hat zwar das vierte Quartal in Folge einen Umsatzrückgang verbucht, dafür aber mehr verdient als erwartet. Die Aktie steigt um 3,7 Prozent. Die Alcoa-Aktie reagiert volatil auf die Geschäftszahlen und fällt aktuell um 0,4 Prozent. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal rote Zahlen geschrieben und seine Wachstumsprognose für die weltweite Aluminiumnachfrage gesenkt. Morgan Stanley (+0,4 Prozent) verbuchte zwar einen Gewinnrückgang, schnitt aber dennoch besser ab als erwartet. Unitedhealth hat im Quartal mehr verdient als erwartet und traut sich im laufenden Geschäftsjahr mehr zu. Die Aktie verliert dennoch 3 Prozent. Anleger bemängeln, dass der Gewinn von einem Sondereinfluss getrieben wurde. Philip Morris verteuern sich um 7,5 Prozent. Der Tabakkonzern überzeugte im zweiten Quartal mit Umsatz und Gewinn und hat die Jahresprognose angehoben. Am Anleihemarkt geben die Notierungen leicht nach. Die Zehnjahresrendite legt um 0,7 Basispunkt zu auf 2,06 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Enttäuschende Quartalsausweise haben die europäischen Börsen am Donnerstag belastet. Mit Abstand schwächster Sektor waren Technologiewerte, nachdem SAP enttäuschende Zahlen vorgelegt hatte. Der Sektor gab 1,6 Prozent ab, SAP fielen um 5,6 Prozent. Novartis gewannen dagegen 3,1 Prozent, nachdem der Pharmakonzern gute Zahlen geliefert und überdies die Jahresgewinnprognose erneut angehoben hatte. Der Stoxx-Sektor der Pharmawerte stieg um 0,8 Prozent. Ubisoft schaffen nach sehr starken Quartalszahlen ein Plus von 4,3 Prozent. Nach einer Gewinnwarnung brachen Heidelberger Druck um gut 15 Prozent ein. Für Hochtief ging es um 9 Prozent abwärts - hier drückte der schwache Aktienkurs der Australien-Tochter Cimic nach Zahlenausweis. Die Titel der Hochtief-Mutter ACS verloren 4,2 Prozent. Givaudan verbilligten sich nach Zahlenausweis um 2 Prozent. Wie Davy anmerkt, sind Umsatz und währungsbereinigte Erlöse über den Schätzungen ausgefallen. Allerdings sei das EBITDA sowohl unter der Davy- als auch der Marktschätzung geblieben. Die Aktie des Mitbewerbers Symrise gab 1,5 Prozent nach. Nordea büßten 6,3 Prozent ein. Der Gewinn habe die Erwartungen deutlich unterboten, hieß es. Volvo hat im zweiten Quartal von deutlichem Wachstum bei Verkäufen und Service profitiert, doch für das zweite Halbjahr deutet sich eine holprige Entwicklung an. Volvo verloren 2,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:36 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1223 -0,04% 1,1240 1,1224 -2,1% EUR/JPY 120,99 -0,15% 121,00 121,35 -3,8% EUR/CHF 1,1080 -0,01% 1,1078 1,1086 -1,6% EUR/GBP 0,8987 -0,47% 0,9037 0,9030 -0,1% USD/JPY 107,80 -0,11% 107,68 108,11 -1,7% GBP/USD 1,2487 +0,37% 1,2439 1,2428 -2,2% Bitcoin BTC/USD 10.572,50 +7,39% 9.988,25 9.771,50 +184,3%

Berichte, dass die EZB ihr Inflationsziel überarbeiten wolle, drückten den Euro zeitweise dicht an die Marke von 1,12 Dollar. "Anscheinend zielt das darauf ab, zeitweise auch Inflationsraten von mehr als 2 Prozent zuzulassen", so ein Händler. Inzwischen zeigt sich die Gemeinschaftswährung etwas erholt bei 1,1226 Dollar, im Tageshoch kostete der Euro allerdings 1,1244 Dollar.

Gute Daten zum britischen Einzelhandel verhelfen dem Pfund zu einer Erholung. Es steigt auf 1,2486 Dollar, nachdem es am Mittwoch zeitweise unter 1,24 Dollar gerutscht war. Trotzdem bleiben Marktteilnehmer misstrauisch: Im Fall einer Ernennung von Boris Johnson zum Premierminister könnte das Pfund kräftig fallen, heißt es. Johnson steuert auf einen so genannten No-Deal-Brexit zu, der die Wachstumsraten in Großbritannien drücken dürfte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich am Donnerstag durch die Bank mit Abgaben gezeigt. Belastet wurde die Stimmung von den eher zäh verlaufenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China sowie von schwachen Daten zur japanischen Handelsbilanz und vom australischen Arbeitsmarkt. In Südkorea und Indonesien haben die Zentralbanken wegen der trüben Konjunkturaussichten ihre Leitzinsen gesenkt. Von der Wall Street kamen negative Vorgaben. Unter den Einzelwerten brachen Cimic in Sydney um 19 Prozent ein, nachdem die Hochtief-Tochter enttäuschende Geschäftszahlen für das erste Halbjahr vorgelegt hatte. Die Analysten von Macquarie haben die Aktie daraufhin auf "Underperform" von "Neutral" abgestuft. Die Aktien der australischen Woodside gaben 2,7 Prozent aufgrund von schwächeren Produktionszahlen ab. Taiwan Semiconductor hat im zweiten Quartal zum Teil wegen höherer Kosten weniger verdient. Die Umsätze steigerte der Halbleiter-Hersteller aber und übertraf dabei die eigenen Prognosen für das Quartal. Die Aktie kletterte in Taipeh um 0,8 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer und Bristol-Myers untersuchen Darmkrebs-Kombitherapie

Die Pharmakonzerne Bayer und Bristol-Myers Squibb wollen prüfen, ob zwei ihrer Krebsmedikamente sich in Kombination zur Behandlung der häufigsten Form des metastasierten Kolorektalkarzinoms eignen. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten beide Konzerne und das ebenfalls beteiligte japanische Unternehmen Ono Pharmaceutical, wie Bayer erklärte.

S&P erhöht Ausblick für Heidelbergcement auf "positiv"

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) wird zuversichtlicher für die Bonität von Heidelbergcement. Wie die Agentur mitteilte, hat sie den Ausblick für das Rating des DAX-Konzerns auf positiv von neutral angehoben. Die Bonitätseinstufung selbst wurde mit BBB- bestätigt.

Munich Re sieht Gewinn im zweiten Quartal bei rund 1 Milliarde Euro

Geringere Großschäden und eine hohe Auflösung von Reserven haben der Munich Re im zweiten Quartal einen hohen Gewinn beschert. Wie der Rückversicherer mitteilte, geht er für die drei Monate von April bis Juni von einem Konzernergebnis von rund 1 Milliarde Euro aus nach 728 Millionen im Vorjahr. Die Jahresprognose von 2,5 Milliarden Euro bleibe unverändert.

Adler bezahlt Immobilienportfolio teils mit eigenen Aktien

Die Adler Real Estate AG bezahlt ein Immobilienportfolio teilweise mit eigenen Aktien. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, wird es 980.000 eigene Aktien aus seinem Bestand zum Preis von 14,50 Euro das Stück an die Verkäuferin des Portfolios übertragen. Der Rest des gesamten Kaufpreises von 20,6 Millionen Euro werde in bar bezahlt. Die Adler-Aktie kostet an der Börse kurz vor Handelsschluss 12,00 Euro.

Haniel verkauft Metro-Aktien für 16 (NICHT 15,50) EUR

July 18, 2019

