US-Präsident Donald Trump prüft nach eigenen Worten noch, ob er wegen des Kaufs eines russischen Waffensystems Sanktionen gegen die Türkei verhängen wird. "Wir schauen uns das an", sagte Trump am Donnerstag bei einem Treffen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte im Weißen Haus. Man werde sehen, was passieren werde.

Die Türkei hat von Russland das Raketenabwehrsystem S-400 gekauft und damit die USA verärgert. Washington befürchtet nach eigenen Angaben, dass Russland über das Radar des Waffensystems an Daten über die Fähigkeiten der neuen US-Kampfjets F-35 gelangt. Die Türkei ist eigentlich einer der Partner beim Bau der F-35 und sollte etwa 100 Jets bekommen. Die US-Regierung hatte Ankara am Mittwoch aus dem Projekt ausgeschlossen. Dieser Prozess soll im März 2020 abgeschlossen sein./hma/DP/he

