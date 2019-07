Aufsichtsrat der BMW AG bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden DGAP-Ad-hoc: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Aufsichtsrat der BMW AG bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden 18.07.2019 / 20:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Aufsichtsrat der BMW AG hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Oliver Zipse mit Wirkung ab dem 16. August 2019 zum neuen Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Herr Zipse ist seit 2015 Mitglied des Vorstands und verantwortet derzeit das Ressort Produktion. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Harald Krüger wird im beiderseitigen Einvernehmen am 15. August 2019 sein Amt als Vorstandsvorsitzender niederlegen und aus dem Vorstand ausscheiden. Kontakt: Torsten Schüssler Leiter Investor Relations Tel.: +49-89-382-25387 18.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 382 0 Internet: www.bmwgroup.com ISIN: DE0005190003, DE0005190037 WKN: 519000 , 519003 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 843493 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 843493 18.07.2019 CET/CEST ISIN DE0005190003 DE0005190037 AXC0286 2019-07-18/20:35