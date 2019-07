Mit der Abstimmung setzen die Demokraten eines ihrer Wahlkampfversprechen um. Im US-Senat, der ebenfalls zustimmen muss, werden dem Gesetz keine Chancen eingeräumt.

In den USA soll der Mindestlohn nach Mehrheitsbeschluss des Repräsentantenhauses in den nächsten sechs Jahren von 7,25 auf 15 Dollar (knapp 14 Euro) steigen. Die demokratische Mehrheit setzte in der Kongresskammer damit ein zentrales Wahlkampfversprechen ...

