Einzigartiger Markenname kombiniert das japanische Wort für "Speicher" und das griechische Wort für "Wert"

Toshiba Memory Holdings Corporation gab heute bekannt, dass es ab 1. Oktober 2019 seinen Namen offiziell zu Kioxia Holdings Corporation ändern wird. Der Name Kioxia (ki-ox-i-uh) wird, weitgehend vom selben Datum an, in die Namen aller Toshiba Memory Unternehmen aufgenommen.

Kioxia kombiniert das japanische Wort kioku für "Speicher" mit dem griechischen Wort axia für "Wert". Mit der Vereinigung von "Speicher" und "Wert" steht Kioxia für die Mission des Unternehmens, die Welt mit "Speichern" zu bereichern, die das Fundament für die Unternehmensvision darstellen. Kioxia wird die neue Speicherära kultivieren, die durch eine rasch gesteigerte Nachfrage nach großformatiger, hochleistungsfähiger Speicherung und Datenverarbeitung definiert ist. Damit positioniert sich das Unternehmen, um zahlreiche weitere Jahre als führender Hersteller von Flash-Speichern bestehen zu bleiben.

"Sehr gerne führe ich die nächsten Schritte in der Weiterentwicklung unseres Unternehmens durch, indem wir unsere Position an der Spitze der Speicherbranche weiter ausbauen", sagte Stacy J. Smith, Vorstandsvorsitzender der Toshiba Memory Holdings Corporation. "Ausgehend vom "Speicher" wird Kioxia mit den Menschen zusammenarbeiten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen aus dem täglichen Leben gerecht zu werden. Dabei soll die Welt interessanter gestaltet und ein langfristiger Wert für die Gesellschaft geliefert werden.

Die Toshiba Memory Corporation hat die technologische Weiterentwicklung der Flash-Speicher von der Erfindung des NAND Flash-Speichers 1987 bis zur Einführung des neuesten 3D-Flash-Speichers BiCS FLASH vorangetrieben. Da die Gesellschaft durch neue Technologien wie 5G, IoT und Cloud Computing zunehmend mehr aktive Daten kreiert, werden mehr Speicherplatz und -kapazitäten benötigt als je zuvor. Als Vorreiter der Branche und fortgesetzter weltweiter Spitzenreiter für Flash-Speicher und Festkörperlaufwerke befinden wir uns in einer guten Ausgangsposition, um unserer digitalen Gesellschaft den Start in eine neue Ära von Speichern zu ermöglichen.

Die Kioxia Mission:

Aufschwung für die Welt mit "Speichern"

Durch eine Weiterentwicklung von "Speichern" schaffen wir Erlebnisse der Aufwertung und verändern die Welt.

Vision von Kioxia

Mit der fortgeschrittenen Speichertechnologie als Kern bieten wir Produkte, Dienste und Systeme an, die Wahlmöglichkeiten schaffen und die Zukunft definieren.

Link zum Thema:

https://global.toshiba-memory.com/tmchd_e.html

Neu benannte Unternehmen der Toshiba Memory Group Aktueller Name Neuer Name Toshiba Memory Corporation Kioxia Corporation Toshiba Memory Systems Co. Ltd. Kioxia Systems Co. Ltd. Toshiba Memory Advanced Package Corporation Kioxia Advanced Package Corporation Toshiba Memory Etoile Corporation Kioxia Etoile Corporation Toshiba Memory Iwate Corporation Kioxia Iwate Corporation Toshiba Memory America Inc. Kioxia America Inc. Toshiba Memory Europe GmbH Kioxia Europe GmbH Toshiba Memory Asia Limited Kioxia Asia Limited Toshiba Memory Singapore Pte. Ltd. Kioxia Singapore Pte. Ltd. Toshiba Memory Taiwan Corporation Kioxia Taiwan Corporation Toshiba Memory Semiconductor Taiwan Corporation Kioxia Semiconductor Taiwan Corporation Toshiba Memory Korea Corporation Kioxia Korea Corporation Toshiba Electronics (China) Co. Ltd. Kioxia (Shanghai) Co. Ltd. OCZ Israel Ltd. Kioxia Israel Ltd. OCZ Storage Solutions Ltd. Kioxia Technology UK Ltd.

Anmerkung:

Die chinesische Schreibweise für Kioxia ist ?? in traditionellem Chinesisch, und ?? in verinfachtem Chinesisch.

Der Name von Toshiba Electronics (China) Co. Ltd., soll laut Plan im Frühjahr 2020 geändert werden.

Über Toshiba Memory

Die Toshiba Memory Group, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, spezialisiert sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Festkörperlaufwerken (Solid State Drives, SSDs). Im April 2017 wurde Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hat, ausgegliedert. Toshiba Memory ist ein Wegbereiter für innovative Speicherlösungen und Dienstleistungen, die das Leben der Menschen bereichern und den Horizont der Gesellschaft erweitern. BiCS FLASH, die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie des Unternehmens, prägt die Zukunft des Speichers in High-Density-Anwendungen wie z. B. in leistungsfähigeren Smartphones, PCs, SSDs, Automobil- und Rechenzentren. Weitere Informationen zu Toshiba Memory finden Sie unter https://business.toshiba-memory.com/en-jp/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190718005836/de/

Contacts:

Weitere Informationen von

Sam Ghirardello (Telefon: +81 3 5427 7396, SGhirardello@webershandwick.com)

Satoshi Ito (Telefon: +81 3 5427 7309, SIto@webershandwick.com)

Weber Shandwick (Tokio)

Natalie Telson (ntelson@webershandwick.com)

Weber Shandwick (New York)

Öffentlichkeitsarbeit und Investorenbeziehungen

tmchq-tmchd-info@ml.toshiba.co.jp

Toshiba Memory Holdings Corporation