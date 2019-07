Im Vergleich zu anderen hat MoEngage den größten Positionssprung gemacht

MoEngage Inc., eine führende kanalübergreifende Plattform für Kundenbindung, wurde zum zweiten Mal in Folge im renommierten Gartner 2019 Magic Quadrant für Mobile-Marketing-Plattformen aufgeführt. Der Bericht gibt eine unvoreingenommene und neutrale Einschätzung von 18 Anbietern in der Kategorie Mobile-Marketing-Software ab. Ein kostenloses Exemplar des vollständigen Berichts ist hier auf der MoEngage-Webseite verfügbar.

Aufbauend auf der Dynamik des letzten Jahres hat MoEngage in diesem Jahr aufgrund positiver Kundenerfahrungen und bedeutender Produktinnovationen rasante Fortschritte bei seiner Positionierung erzielt. MoEngage hat sich zu einer soliden Mobile-Marketing-Plattform entwickelt, die von Unternehmen in Asien, den USA und Europa in hohem Maße angenommen wurde. In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen mehrere große Unternehmenskunden wie Future Retail, Deutsche Telekom, Mashreq Bank, Travelodge, Samsung und andere gewonnen. Heute tragen Unternehmenskunden zu fast 50 zum Gesamtumsatz von MoEngage bei. Das Unternehmen hat erheblich in die Stärkung seiner Kundenerfolgsfunktion investiert, was zu einer deutlichen Verbesserung des gesamten Kundenerlebnisses führte. Dies wird weiter verstärkt durch das, was die Gutachter von Gartner Peer Insights über MoEngage geschrieben haben.

"Unser Fortschritt im Quadrant ist ein Beleg für unsere Investitionen in Produktinnovation und Kundenerfolg. Zahlreiche große Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen MoEngage, um kanalübergreifende Kundenbindungskampagnen zur Verbesserung von Akzeptanz, Bindung, Loyalität und Kunden-LTV zu betreiben. Diese Anerkennung bestätigt unsere Vision, die vertrauenswürdigste Plattform für Kundenbindung in der Mobile-First-Welt zu sein", so Raviteja Dodda, CEO und Gründer von MoEngage.

MoEngage wurde für die Mobile-First-Welt entwickelt und hat sich zu einer speziell für Unternehmen entwickelten Mobile-Marketing-Plattform entwickelt. MoEngage verarbeitet über 45 Milliarden Benutzerinteraktionen und liefert jeden Monat über 25 Milliarden Nachrichten an 400 Millionen Benutzer und ist damit eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in diesem Bereich.

Über MoEngage

MoEngage ist eine intelligente Kundenbindungs-Plattform, die für die Mobile-First-Welt entwickelt wurde. Mit KI-gestützter Automatisierung, Optimierungs-Fähigkeiten und integrierter Analysefunktion ermöglicht MoEngage eine Hyper-Personalisierung im skalierbaren Umfang über mehrere Kanäle wie Mobile Push, E-Mail, In-App, Web-Push, On-Site-Nachrichten und SMS. Fortune-500-Marken in über 35 Ländern nutzen MoEngage, um ihre Omnichannel-Kampagnen zu koordinieren. MoEngage wurde zwei Jahre in Folge im Magic Quadrant von Gartner aufgeführt.

Gartner Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms, Mike McGuire, Charles Golvin, 15. Juli 2019 GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Erlaubnis verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in den Forschungspublikationen dargestellt sind, und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Kennzeichnungen auszuwählen. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung bei Gartner dar und dürfen nicht als Angaben von Tatsachen verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

