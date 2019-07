"Reutlinger General-Anzeiger" zum Klimakabinett:

"Doch genauso klar ist, dass man mit ein paar Einzelmaßnahmen keine breite Akzeptanz in der Gesellschaft für eine Energiewende erzeugt. Wer einseitig das Ziel verfolgt, den Klimaschutz zu verbessern und deshalb Energie radikal verteuert, der kann eine neue soziale Protestbewegung wie in Frankreich mit den Gelbwesten hervorrufen. Es geht darum, die Stellschrauben so einzustellen, damit der CO2-Ausstoß in Deutschland sinkt, ohne dabei die Ärmeren, die Pendler oder die Industrie zu überfordern. Klimaschutz ist auch eine soziale und wirtschaftliche Frage."/yyzz/DP/he

