"Die Welt" (Berlin) zu Bußgeldern für Fridays-Schulschwänzer

In Mannheim verlangt das Ordnungsamt der Stadt von sechs Teilnehmern einer "Fridays for Future"-Demo für zwei versäumte Schulstunden je 88,50 Euro Bußgeld. Entgegen mancher Unterstellung geht es den Kindern und Jugendlichen um die Sache, nicht ums Schuleschwänzen. Aber sie schwänzen gleichwohl den Schulunterricht. Angela Merkel, Katarina Barley oder Robert Habeck sollten ebenfalls Bußgeld bezahlen, weil sie Kindern suggerieren, es gebe einen gesellschaftlichen "volonté générale", dessen Anrufung zum Ignorieren von Gesetzen ermächtigt. Tatsächlich gibt es in Demokratien nur einen mehrheitlichen, parlamentarisch repräsentierten "volonté de la majorité", der dann immer noch die Minderheit respektieren muss. Das zu lehren, gehört zur Aufgabe von Schulen. In Mannheim macht man damit ernst. Und geht hoffentlich gegen Schulschwänzer mit weniger hehren Motiven genauso konsequent vor./yyzz/DP/mis

