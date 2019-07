Am Freitag blicken die Anleger auf BMW, auf die Erzeugerpreise sowie die Quartalsbilanz des Uniper-Großaktionärs Fortum. Was die Märkte bewegt.

Auf dem Börsenparkett beginnt aufs Neue die Bilanzsaison - und das sorgt bei den Anlegern offenbar für schlechte Stimmung. Am Donnerstag hatten die SAP-Zahlen den Anlegern die Kauflaune vermiest und auch den gesamten Index nach unten gezogen. Der Dax schloss 0,9 Prozent tiefer zum Vortag bei 12.228 Punkten.

Am Freitag stehen vorerst keine weiteren Quartalszahlen großer Dax-Unternehmen auf der Agenda der Anleger. Stattdessen blicken sie auf die Erzeugerpreise, auf die Personalentscheidungen von BMW und die Zahlen des Uniper-Großaktionärs Fortum.

Vor dem Handelsstart notiert der Leitindex auf außerbörslichen Handelsplattformen im Plus.

Die Termine im Überblick.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Unterstützung erhielt die Wall Street von Äußerungen eines hochrangigen US-Notenbankers. Der einflussreiche Chef des Fed-Bezirks New York, John Williams, sprach sich bei der Steuerung der Zinspolitik für vorbeugende Maßnahmen aus. Es sei besser, vorsorglich zu agieren als zu warten, bis es zu möglichen wirtschaftlichen Problemen komme, sagte Williams. Eine schnelle Zinssenkung angesichts ungünstiger konjunktureller Bedingungen und ein niedriger Leitzins für einen längeren Zeitraum dürften die Wirtschaft vor einer zu geringen Inflationsrate schützen. Die Finanzmärkte interpretierten seine Aussagen als ein starkes Argument für eine schnelle Zinssenkung noch in diesem Monat.

Ein Kurssturz von gut zehn Prozent bei Netflix-Aktien trübte indes die Stimmung an der Wall Street. Das Filmportal hat erstmals seit acht Jahren US-Streaming-Kunden verloren. "Dass Netflix sein ohnehin niedriges Abonnenten-Ziel verfehlt, belastet die Stimmung", sagte Analyst Ken Odeluga vom Investmenthaus Cityindex.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging kaum verändert bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...