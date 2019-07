=== *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H, Göttingen *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj 08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 1H, Espoo *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Mai *** 10:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Sommer-Pressekonferenz, Berlin 11:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, HV, München *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 1Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 1Q *** 13:30 US/American Express Co, Ergebnis 2Q, New York *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli (1. Umfrage) PROGNOSE: 99,0 zuvor: 98,2 17:05 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard und um 22:30 Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (beide 2019 stimmberechtigt im FOMC) beim Jahrestreffen der Central Bank Research Association, New York *** - US/BMW AG, Abschluss AR-Sitzung (seit 18.7.), Spartanburg - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (Fitch und Moody's), Russland (S&P), Malta (Moody's), Slowenien (Fitch), Tschechien (S&P), Andorra (S&P) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2019 00:24 ET (04:24 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.