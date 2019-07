Mutares-Tochter Donges Group setzt Wachstum und Erfolgskurs fort - Übernahme von Ruukki Building Systems DGAP-News: Mutares AG / Schlagwort(e): Private Equity/Firmenübernahme Mutares-Tochter Donges Group setzt Wachstum und Erfolgskurs fort - Übernahme von Ruukki Building Systems 19.07.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mutares-Tochter Donges Group setzt Wachstum und Erfolgskurs fort - Übernahme von Ruukki Building Systems * Donges Group erwirbt eine Tochtergesellschaft von SSAB und steigert damit den annualisierten Konzernumsatz auf mehr als EUR 400 Mio. * Zielunternehmen mit einem Jahresumsatz von ca. EUR 130 Mio. * Add-on-Akquisition stärkt die Marktposition der Donges-Gruppe in Nordeuropa und erschließt Kapazitäten in Osteuropa * Bereits siebte Transaktion für Mutares im Jahr 2019 München/Darmstadt, 19. Juli 2019 - Die Donges Group, eine hundertprozentige Portfoliogesellschaft der Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares (ISIN: DE000A2NB650), hat einen Vertrag über den Erwerb des gesamten Geschäftsbetriebs der Ruukki Building Systems Oy, der Sparte Building Systems der finnischen Ruukki Construction, einer Tochtergesellschaft der SSAB Group, unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden und wird für Q4/2019 - Q1/2020 erwartet. Einzelheiten über die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Ruukki Building Systems (RBS) mit Sitz in Helsinki, Finnland, ist einer der führenden Anbieter von Gebäudesystemlösungen in Nord- und Osteuropa. Das Unternehmen ist ein Projektunternehmen, das sich auf die Planung, Herstellung und Montage von Gebäuderahmen, Hüllen und Brückenkonstruktionen aus Stahl spezialisiert hat. RBS betreibt vier Produktionsstätten in Finnland, Polen und Litauen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden schwere Stahlkonstruktionen und Brücken sowie weitere Arten von Stahl- und Betonrahmenkonstruktionen an. Für 2019 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 130 Mio. bei einer signifikanten Profitabilität. Sie beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Die Donges Group setzt ihren Wachstums- und Erfolgskurs fort Die Akquisition von Ruukki Building Systems ermöglicht der Donges Group ihre bestehende Organisation durch zusätzliches Engineering- und Produktions-Know-how in Osteuropa zu ergänzen und Synergien innerhalb der Gruppe zu realisieren. Zudem kann die Donges Group, inklusive der im Februar 2019 übernommenen Normek, ihre Positionierung in den attraktiven nordischen Märkten nachhaltig stärken, um ihre Entwicklung in eine europäische Gruppe voranzutreiben, die sich auf Stahlbaulösungen und kundenspezifische Lösungen für Gebäudehüllen spezialisiert hat. Nach Abschluss der heute kommunizierten Übernahme wird die Donges Group einen Jahresumsatz von mehr als EUR 400 Mio. erzielen und weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter beschäftigen. Robin Laik, CEO von Mutares: "Diese Akquisition ist die siebte Transaktion und dritte Add-on-Akquisition für Mutares im Jahr 2019. Für die Donges Group ist dies der nächste Meilenstein in der Positionierung als führender unabhängiger europäischer Bauzulieferer für Gebäudekonstruktions-, Brücken-, Dach- und Fassadenlösungen. Wir sind stolz darauf, Ruukki Building Systems erwerben zu können - einen etablierten Player in den nord- und osteuropäischen Märkten, der die ehrgeizige Wachstums- und Rentabilitätsstrategie unserer Portfoliogesellschaft Donges Group ideal fördert." Unternehmensprofil der SSAB-Gruppe SSAB ist ein nordisches und US-amerikanisches Stahlunternehmen. SSAB bietet Produkte und Dienstleistungen mit Mehrwert, die in enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden entwickelt wurden, um eine stärkere, leichtere und nachhaltigere Welt zu schaffen. SSAB hat Mitarbeiter in über 50 Ländern. SSAB verfügt über Produktionsstätten in Schweden, Finnland und den USA. SSAB ist an der Nasdaq Stockholm notiert und hat eine Zweitnotierung an der Nasdaq Helsinki. Unternehmensprofil der Donges-Gruppe Die Donges-Gruppe gehört seit November 2017 zur Mutares-Gruppe und stellt eine strategische Plattforminvestition in ihrem Portfoliosegment Engineering & Technology dar. Das Unternehmen ist eines der führenden europäischen Bau- und Ingenieurunternehmen, das sich auf die Planung und Herstellung von Gebäudestrukturen einschließlich Gebäudehüllenlösungen auf Basis von Stahl, Aluminium, Polymermembranen und Holz spezialisiert hat. Der Konzern mit Hauptsitz in Darmstadt, Deutschland, verfügt über 13 Produktionsstätten weltweit. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Akquisition erwartet die Donges-Gruppe einen Gesamtjahresumsatz von mehr als EUR 400 Mio. und beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter in 14 Ländern. Unternehmensprofil der Mutares AG Die Mutares AG, München ( www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. 