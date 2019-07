Die Nerven der in Wirecard investierten Anleger dürften in diesen Tagen wieder etwas gespannter sein, denn das Chartbild der Aktie hat sich im Juli deutlich verschlechtert. Notierte die Aktie zu Beginn des Monats noch im Bereich von 150 bis 155 Euro und versuchte, das Hoch vom 18. Juni bei 156,00 Euro zu überwinden, ist der Kurs inzwischen unter die 50-Tagelinie zurückgefallen. Damit wurde am Mittwoch eigentlich ein Verkaufssignal ausgelöst. Auf der anderen Seite könnte der Handel am Donnerstag ... (Dr. Bernd Heim)

