Mit Oliver Zipse steigt erneut ein Produktionsvorstand zum Chef von BMW auf. Er soll beim Konzern mit starker Hand die Wende schaffen, damit der Konzern auch in der elektrischen Automobil-Zukunft bestehen kann.

In der Automobilindustrie hat sich der künftige BMW-Chef Oliver Zipse schon einen Namen gemacht. Der 55-Jährige steht dafür, dass die Münchner ihre Produktion durch ein ausgeklügeltes Netz an weltumspannenden Produktionsstandorten weniger abhängig von Handelskonflikten und konjunkturellen Schwankungen gemacht haben. So baut der Konzern mit dem weiß-blauen Logo etwa den gefragten Stadtgeländewagen X3 inzwischen in den USA, China und Südafrika und kann die Märkte so je nach Bedarf beliefern. BMW gilt deshalb in der Branche als vorbildlich. "Wenn etwas rund läuft bei denen, dann sind es die Werke", lobt ein Brancheninsider.

Doch sonst läuft es bei BMW gar nicht rund. Die Münchner haben mit dem batteriegetriebenen i3 und dem i8 zwar früh auf Elektromobilität gesetzt, drohen nun aber abgehängt zu werden, da Konkurrenten wie Volkswagen massiv in E-Autos investieren. Der Druck ist nach Ansicht von Experten noch dadurch gestiegen, dass BMW zu Jahresbeginn im Autogeschäft erstmals seit zehn Jahren einen Verlust geschrieben hat und vor harten Einschnitten steht. Nach dem Rücktritt von Harald Krüger soll Oliver Zipse nun der "starke Mann" auf dem Chefposten sein, der das Steuer herumreißt.

Mit dem Manager mit dem Schmiss an der Oberlippe verbindet man bei BMW den Wunsch nach stärkerer Führung. "Das ist einer, der sagt, wo es langgeht", beschreibt ein enger Mitarbeiter Zipse. Das sei eine Eigenschaft, die man im BMW-Vierzylinder an der Münchner Stadtautobahn seit einiger Zeit an der Unternehmensspitze vermisst habe. Zipse ...

