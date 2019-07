Zuletzt hatten wir uns die Match Aktie Anfang Mai mit auf unsere Beobachtungsliste gepackt. Der in Texas beheimatete Konzern betreibt mehrere Online-Dating-Plattformen, wie zum Beispiel OkCupid und die äußerst bekannte App Tinder. Die Match Group konnte in den vergangenen Jahren stetig ihren Umsatz und Gewinn steigern, was sich auch im Aktienkurs niederschlägt.

Den vollständigen Artikel lesen ...