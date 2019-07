Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Boeing muss wegen der Probleme mit seiner 737 Max-Maschine in seinem Zahlenwerk zum zweiten Quartal milliardenschwere Abstriche vornehmen. Die Nachsteuerbelastung belaufe sich auf 4,9 Milliarden Dollar oder 8,74 Dollar je Aktie, so der Konzern. Beim Umsatz belaufe sich die Belastung auf 5,6 Milliarden Dollar. Zudem erhöhten sich die Kosten für die Herstellung der Maschinen, was die Margen belaste. Die 737 Max-Maschinen sind seit März nach zwei Abstürzen mit einem globalen Flugverbot belegt. Der US-Flugzeugbauer hofft, im Herbst wieder eine Betriebserlaubnis für die vom Typ 737 MAX zu bekommen. Dies sei aber nur eine "bestmögliche Schätzung".

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgendes Unternehmen Geschäftszahlen

13:30 US/American Express Co, Ergebnis 2Q, New York

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli (1. Umfrage) PROGNOSE: 99,0 zuvor: 98,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.005,80 +0,27% Nikkei-225 21.453,62 +1,94% Hang-Seng-Index 28.754,27 +1,03% Kospi 2.094,47 +1,35% Shanghai-Composite 2.923,34 +0,76% S&P/ASX 200 6.696,00 +0,71%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Spekulationen auf eine möglicherweise größer als bisher erwartet ausfallende Zinssenkung der US-Notenbank zu ihrer Sitzung Ende Juli sorgen im asiatischen Handel für kräftig steigende Kurse. Grund hierfür sind Aussagen des Fed-Präsidenten von New York, John Williams, der sich für eine recht schnelle Zinssenkung der Notenbank aussprach, sollte es Anzeichen einer wirtschaftlichen Schwäche geben. Williams forderte zudem "aggressive" Schritte und befeuerte damit Spekulationen auf einen großen Zinsschritt. Galt am Markt vor den Anmerkungen Williams' eine Zinssenkung um 25 Basispunkte als sicher, werden die Spekulationen über eine Senkung um 50 Basispunkte nun lauter. Für steigende Ölpreise sorgen die andauernden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran, wovon einige Ölwerte in der gesamten Region profieren. In Sydney klettern Beach Energy um 1,5 Prozent. CNOOC gewinnen in Hongkong 2,2 Prozent und in Japan geht es für Inpex um 1,6 Prozent aufwärts. Evolution Minining gewinnen in Sydney 3,5 Prozent aufgrund des zuletzt deutlich gestiegenen Goldpreises.

US-NACHBÖRSE

Der Aktienkurs von Boeing stieg um 1,7 Prozent, nachdem der Flugzeugbaukonzern wegen der Probleme mit seiner 737-Max-Maschine milliardenschwere Belastungen für das zweite Quartal mitgeteilt hatte (siehe Tagesthema). Microsoft kletterten um 2,7 Prozent. Der Softwarekonzern hat im vierten Geschäftsquartal 2018/19 vor allem von einem rasanten Wachstum im Cloud-Geschäft profitiert (siehe unten). Red Robin Gourmet Burgers sprangen um 14,5 Prozent nach oben, nachdem die Fast-Food-Kette ein unaufgefordertes Übernahmeangebot des Investors Vintage Capital erhalten hatte. Die Aktie des Online-Händlers für Tiernahrung Chewy erhöhte sich um 1,5 Prozent. Die Zahlen für das erste Geschäftsquartal lagen im Rahmen der Markterwartungen. Die Anzahl der aktiven Kunden erhöhte sich um 45 Prozent auf 11,3 Millionen. Die fortgeschrittenen Gespräche über einen Zusammenschluss zwischen dem Herausgeber der USA Today, Gannett, mit dem Konkurrenten Gatehouse Media, verhalf der Gannett-Aktie zu einem Plus von 10,6 Prozent. Western Alliance Bancorp stiegen um 0,5 Prozent, nachdem die Zahlen für das zweite Quartal die Markterwartungen übertroffen hatten. Die Capital One-Aktie erhöhte sich nach Zahlenausweis für das zweite Quartal um 2,5 Prozent. Der Finanzdienstleister hatte ein Nettogewinn über den Markterwartungen vorgelegt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.222,97 0,01 3,12 16,70 S&P-500 2.995,11 0,36 10,69 19,48 Nasdaq-Comp. 8.207,24 0,27 22,04 23,69 Nasdaq-100 7.904,13 0,19 15,37 24,87 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 727 Mio 702 Mio Gewinner 1.623 1.090 Verlierer 1.320 1.836 Unverändert 107 110

Behauptet - Zwischen Zinshoffnung und Konjunktursorgen hat sich die Wall Street bewegt. Während zunächst der ungelöste Handelskonflikt und einige enttäuschende Quartalsberichte auf die Stimmung drückten, sorgte John Williams von der Fed von New York im späten Geschäft für Zinsfantasie. Williams sagte, in einer Zeit niedriger Zinsen müssten die Notenbanken rasch und aggressiv vorgehen, sollten erste wirtschaftliche Schwächezeichen auftauchen. Mit den Bemerkungen Williams' schossen die Erwartungen an eine große Zinssenkung um 50 Basispunkte Ende Juli nach oben. 69 Prozent rechnen nun mit einem solchen Schritt nach 34 Prozent am Mittwoch. Enttäuscht reagierte der Markt darauf, dass Netflix im zweiten Quartal weniger Kunden gewonnen hat als erwartet. Die Aktie bracht um gut 10 Prozent ein. Für die Ebay-Aktie ging es nach guten Zahlen und höherem Ausblick um 1,9 Prozent nach oben. IBM verdiente mehr verdient als erwartet. Die Aktie stieg um 4,6 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,74 -8,6 1,82 53,3 5 Jahre 1,76 -5,3 1,81 -16,3 7 Jahre 1,89 -3,5 1,93 -35,7 10 Jahre 2,03 -2,3 2,05 -41,8 30 Jahre 2,57 0,8 2,56 -50,2

Die Anleihen profitierten von der neu aufgefrischten Zinsfantasie. Die Zehnjahresrendite fiel im Gegenzug um 2,3 Basispunkte auf 2,03 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:15 % YTD EUR/USD 1,1256 -0,2% 1,1276 1,1238 -1,8% EUR/JPY 121,17 +0,2% 120,96 121,09 -3,6% EUR/GBP 0,8983 -0,0% 0,8986 0,9015 -0,2% GBP/USD 1,2532 -0,1% 1,2549 1,2470 -1,7% USD/JPY 107,66 +0,4% 107,27 107,73 -1,9% USD/KRW 1174,38 +0,2% 1171,98 1177,60 +5,4% USD/CNY 6,8759 -0,1% 6,8800 6,8752 -0,0% USD/CNH 6,8764 +0,1% 6,8727 6,8786 +0,1% USD/HKD 7,8085 -0,1% 7,8150 7,8145 -0,3% AUD/USD 0,7065 -0,1% 0,7075 0,7031 +0,3% NZD/USD 0,6775 -0,2% 0,6786 0,6742 +0,9% Bitcoin BTC/USD 10.506,50 -0,9% 10.598,50 9.835,75 +182,5%

Mit den Äußerungen von Williams geriet der Dollar unter Druck. Hatten zuvor Berichte zum Inflationsziel der EZB den Euro gedrückt waren nun die US-Notenbanker am Zug. Der Euro kletterte auf 1,1276 Dollar nach 1,1225 vor der Williams-Rede. Gute Daten zum britischen Einzelhandel verhalfen dem Pfund zu einer Erholung, bevor es gegen den Dollar dann nochmals weiter vorrückte. Es stieg auf 1,2550 Dollar, nachdem es am Mittwoch zeitweise unter 1,24 Dollar gerutscht war. Trotzdem bleiben Marktteilnehmer misstrauisch: Im Fall einer Ernennung von Boris Johnson zum Premierminister könnte das Pfund kräftig fallen, hieß es. Johnson steuert auf einen so genannten No-Deal-Brexit zu, der die Wachstumsraten in Großbritannien drücken dürfte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,04 55,30 +1,1% 0,59 +17,4% Brent/ICE 62,91 61,93 +1,6% 0,98 +13,9%

Am Ölmarkt indes konnten die neuen Zuspitzungen im Iran-Konflikt den Preisverfall nicht stoppen. Die iranischen Revolutionsgarden halten nach eigenen Angaben einen "ausländischen Tanker" fest, der Öl geschmuggelt haben soll. Während des späten Geschäft wurde bekannt, dass die USA im Persischen Gold eine iranische Drohne abgeschossen haben. Entscheiden für den Preis waren aber nochmals die hohen Benzin-Lagerbestände, die am Vortag in den USA ausgewiesen worden waren. Rohöl der US-Sorte WTI sackte ab um 2,6 Prozent auf 55,30 Dollar je Barrel. Brent verlor 1,9 Prozent auf 62,48 Dollar. Im asiatisch geprägten Handel am Freitag zogen die Preis mit Blick auf den Drohnenabschuss verzögert deutlich an. Der Preis für das Barrel der Sorte Brent erhöhte sich hier zuletzt um 1,6 Prozent auf 62,91 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.441,65 1.446,40 -0,3% -4,75 +12,4% Silber (Spot) 16,43 16,35 +0,5% +0,08 +6,1% Platin (Spot) 856,73 854,50 +0,3% +2,23 +7,6% Kupfer-Future 2,77 2,71 +2,1% +0,06 +4,7%

Der Goldpreis erreichte mit den neuen Zinsspekulationen ein neues Mehrjahreshoch. Die Feinunze verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 1.446 Dollar. Gestützt wurde der Preis auch von der weiter schwelenden Irankrise.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Die demokratische US-Kongressabgeordnete Ilhan Omar hat US-Präsident Donald Trump als "Faschisten" bezeichnet. Omar ist eine der ersten beiden muslimischen Frauen im US-Repräsentantenhaus und gehört zu einer Gruppe von Demokraten im Kongress, die der Präsident in den vergangenen Tagen attackiert hatte.

US-Regierung

US-Präsident Donald Trump will den Sohn des verstorbenen Obersten Richters Antonin Scalia zum neuen Arbeitsminister machen. Scalia habe als Anwalt und auf dem Gebiet des Arbeitsrechts "großen Erfolg" vorzuweisen.

USA - IRAN

