Der weltgrößte Bierbrauer AB Inbev verkauft sein Australien-Geschäft für 11,3 Milliarden US-Dollar (rund 10,06 Mrd Euro) an den japanischen Brauereikonzern Asahi. Das teilte das Unternehmen am Freitag im belgischen Leuven mit. Die Transaktion soll im ersten Quartal des Jahres 2020 abgeschlossen werden. Asahi hatte bereits im Mai Interesse an bestimmten Geschäften von AB Inbev gezeigt. Die Veräußerung der Carlton & United Brauerei soll dem Konzern laut eigenen Angaben dabei helfen, Schulden abzubauen. Zudem sollen das weltweite Wachstum und jenes in der Region Asien-Pazifik weiter beschleunigt werden.

AB Inbev teilte außerdem mit, dass das Unternehmen weiterhin einen Börsengang seines Asien-Geschäfts in Erwägung ziehe. Voraussetzung sei eine passende Bewertung. Vorstandschef Carlos Brito betonte, dass der Bierbrauer nach wie vor großes Potenzial in der Asien-Pazifik-Region sehe und sie ein starker Wachstumsmotor innerhalb des Konzerns bleibe. Erst vor einer Woche hatte AB Inbev den geplanten IPO abgesagt und dabei unter anderem auf die herrschenden Marktbedingungen verwiesen./eas/nas

ISIN BE0974293251

AXC0072 2019-07-19/08:49