Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Coca-Cola -0,29% auf 52,03, davor 6 Tage im Plus (1,14% Zuwachs von 51,59 auf 52,18), Procter & Gamble -0,43% auf 115,44, davor 6 Tage im Plus (2,68% Zuwachs von 112,91 auf 115,94), Celgene +0,04% auf 90,91, davor 6 Tage im Minus (-3,13% Verlust von 93,81 auf 90,87), E.ON +0,31% auf 9,416, davor 6 Tage im Minus (-2,93% Verlust von 9,67 auf 9,39), Alibaba Group Holding -1,16% auf 172,8, davor 4 Tage im Plus (4,97% Zuwachs von 166,55 auf 174,82), Qualcomm Incorporated -1,83% auf 74,37, davor 4 Tage im Plus (2,78% Zuwachs von 73,71 auf 75,76), Varta AG -1,77% auf 55,5, davor 4 Tage im Plus (10,35% Zuwachs von 51,2 auf 56,5), AT&S +0,43% auf 14,06, davor 4 Tage im Minus (-5,02% Verlust von 14,74 auf 14), S Immo +0,52% auf 19,4, davor 4 Tage im Minus ...

