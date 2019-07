BERLIN (Dow Jones)--Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) will das Dublin-Verfahren reformieren, nach dem Asylbewerber in dem Land registriert werden müssen, in dem sie die Europäische Union (EU) betreten. "Wir müssen Dublin reformieren, um mehr Fairness und Lastenverteilung zu erreichen", sagte sie der Bild-Zeitung.

Sie habe die bisherige Regelung "nie wirklich verstanden". Migration finde auf dem See- oder Landweg statt. "Wir können nur dann stabile Außengrenzen haben, wenn wir den Mitgliedstaaten, die aufgrund ihrer Position auf der Karte dem größten Druck ausgesetzt sind, genügend Hilfe leisten", betonte die CDU-Politikerin. Überdies sei es wichtig, das ganze Thema Migration "zu entemotionalisieren".

Von der Leyen warnte in der Debatte um die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 zudem vor der "Gefahr einer zu starken Abhängigkeit von der russischen Energie". Sie halte es aus europäischer Sicht für äußerst wichtig, einen vielfältigen Mix an Energieversorgung zu haben, um Abhängigkeiten zu vermeiden. "Daher ist die Entbündelung in Nord Stream der erste richtige Schritt", sagte von der Leyen.

Sie zeigte sich auch überzeugt, dass die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer politischen Arbeit "den Schwerpunkt auf das Verteidigungsministerium legen" werde. "Wir sollten nicht vergessen, dass wir 13 Jahre lang eine Kanzlerin hatten, die auch Parteivorsitzende war."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2019 02:23 ET (06:23 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.