Die Vorzeichen für den Handelsauftakt am Freitag für den DAX stehen günstig. Die Wall Street beendete den Vortag mit Gewinnen und in Asien leuchten die Anzeigetafeln am Morgen sattgrün. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen und überwiegend positive Unternenmensmeldungen zum zweiten Quartal treiben die Kurse an. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...