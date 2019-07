Es war durchaus einer der Höhepunkte, als die SoftBank (WKN: 891624) inmitten der Causa Wirecard (WKN: 747206) verkündete, bei dem innovativen Zahlungsdienstleister einzusteigen. Quasi inmitten dieser Krise zeigte die japanische Beteiligungsgesellschaft ein hohes Maß an Weitsicht. Und griff kurzerhand bei der bewegten Aktie in großem Stile zu. Ein Investment, das sich bereits aus heutiger Sicht gelohnt hat. Im Gegenzug für eine Finanzspritze in Höhe von 900 Mio. Euro hat sich die Beteiligungsgesellschaft ...

