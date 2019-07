Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat unter 12.320/12.295 Verkaufssignale gezeigt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht. Der DAX habe den KIUN bei 12.322 per END OF DAY klar aufgegeben. Nach einem frühen Tief bei ca. 12.190 habe es nur einen bärischen Rebound bis 12.300 gegeben, dann erwartungsgemäß neue Schwäche! Heute sehe es so aus? Heute sei kleiner Verfallstermin für DAX-Optionen (13 Uhr). ...

