Am Donnerstag (18. Juli) veröffentlichet Barrick Gold vorläufige Zahlen zur Produktion im 2. Quartal 2019. Diese Zahlen sind nicht zu verwechseln mit den vollständigen Quartalszahlen, die laut Barrick Gold am 12. August veröffentlicht werden sollen. Wie fielen die vorläufigen Produktionszahlen aus? Laut Barrick Gold wurden im 2. Quartal 1,35 Mio. Feinunzen Gold und 97 Mio. pounds Kupfer produziert. Verkauft wurden demnach 1,37 Mio. Feinunzen Gold und 96 Mio. pounds Kupfer, also nahezu genauso viel ... (Peter Niedermeyer)

