Der bislang erfolgreichste Videostreamer musste erstmals rückläufige Kundenzahlen melden. Ob einmalig oder dauerhaft, ist noch unklar. Wahrscheinlich ist jedoch, dass der Streamingmarkt insgesamt festläuft. Zu viele sind inzwischen in diesem Markt tätig, so dass eine Pause fällig ist. Das kann der Marktwert von NETFLIX nicht auffangen. Die 10- bis 12-prozentige Korrektur im Kurs ist der Anfang einer längeren Konsolidierung. Wir stehen an der Seitenlinie und schauen noch zu.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV