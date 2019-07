Der EUR/USD scheiterte erneut in der Nähe der 1,1280 - EZB Lockerung und Fed Zinssenkungen bleiben im Fokus - Deutschen Erzeugerpreise enttäuschten im Juni - Die Gemeinschaftswährung befindet sich zum Ende der Woche im Rückwärtsgang und so zog sich der EUR/USD vom jüngsten Hoch in den Bereich der 1,1260 zurück. EUR/USD begrenzt durch 21-Tage-SMA ...

