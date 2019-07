BERLIN (Dow Jones)--Unter deutschen Wirtschaftswissenschaftlern ist nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung eine Ausweitung des CO2-Emissionshandels die bevorzugte Politik, um die Klimaziele zu erreichen. Das sei das Ergebnis des aktuellen Ifo-FAZ-Ökonomenpanels, einer Befragung unter rund 160 Ökonomieprofessoren, die das Ifo-Institut in Kooperation mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) durchführt.

"Deutschland löst das Klimaproblem nicht im Alleingang. Es geht darum, die großen CO2-Sünder wie China, die Vereinigten Staaten und Indien zum Umsteuern zu bewegen", erklärt Ifo-Ökonom Niklas Potrafke, der Initiator des Ökonomenpanels. "Wenn Deutschland eine besonders teure und ineffiziente Klimapolitik wählt, dann geht es gerade nicht mit gutem Beispiel voran."

Die Ausweitung des europäischen Emissionshandels auf weitere Bereiche wie Verkehr und Gebäude betrachten die Ökonomieprofessoren den Angaben zufolge als effizienteste und ökologisch wirksamste Maßnahme, um die Klimaziele zu erreichen. Eine nationale CO2-Steuer hingegen sei aus Sicht der Wirtschaftswissenschaftler politisch am einfachsten umzusetzen. Beide Instrumente würden auch unter dem Aspekt der Verteilungswirkung von knapp jedem dritten Teilnehmer befürwortet.

Allerdings wiesen die Ökonomen darauf hin, dass die Verteilungswirkung der einzelnen Maßnahmen davon abhängt, wie diese konkret ausgestaltet seien. Die höheren Kosten als Pro-Kopf-Pauschale zurückzuerstatten, werde aus Sicht der Ökonomen in der Bevölkerung die höchste Akzeptanz erhalten. Andere Optionen wären, die EEG-Umlage abzuschaffen oder zu senken und die Energie- und Stromsteuer abzuschaffen oder zu senken.

In der Bundesregierung besteht der Grundkonsens, dass der CO2-Ausstoß einen Preis bekommen soll. Offen ist aber, ob der Weg eines ausgeweiteten Emissionshandels oder der einer CO2-Steuer beschritten werden soll. Das Klimakabinett der Regierung hatte dazu am Donnerstag noch keine Festlegung getroffen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) bekräftigte, am 20. September solle dazu ein Maßnahmenpaket verabschiedet werden.

