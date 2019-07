Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Easyjet von 1120 auf 1150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anstieg bei den Spätbuchungen für die Sommersaison beim britischen Billigflieger habe überrascht, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal könnten nun der Startschuss für eine starke Margenentwicklung sein, die Yanoshik im kommenden Jahr erwartet. So hält der Experte an seiner Kaufempfehlung für Easyjet fest und erhöht seine Schätzungen fürs Gesamtjahr 2019./niw/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-07-19/10:52

ISIN: GB00B7KR2P84