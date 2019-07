Wien (www.anleihencheck.de) - Diesen Montag gab die Ardagh Group die Abspaltung des Food & Speciality Metal Packaging Geschäfts unter Zusammenführung mit Exal Corporation in eine neue Gesellschaft, Trivium Packaging, bekannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ardagh solle an dieser einen Anteil von 43% halten, während die restlichen 57% von Ontario Teachers' Pension Plan Board kontrolliert werden sollten. Damit solle der weltweit führende Anbieter von Metallverpackungen entstehen. Der pro-forma Q1 2019 LTM Umsatz dieser Gruppe habe sich auf USD 2,7 Mrd. bei einem EBITDA von USD 469 Mio. belaufen. Synergieeffekte über die nächsten Jahre würden mit rund USD 40 Mio. angegeben. Um diese Zusammenführung zu finanzieren sei Trivium (B3) aktuell zur Vermarktung einer vier Tranchen umfassenden Anleihe (EUR & USD; USD 2,8 Mrd. Äquivalent) auf Roadshow. (News vom 18.07.2019) (19.07.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...