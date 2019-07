FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.07.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASOS TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 2750 (4200) PENCE - BERENBERG RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 290 (230) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1150 (1120) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2400 (2200) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3800 (3600) PENCE - 'OUTPERFORM' - FTSE INDICATED +0.45% TO 7527 (CLOSE: 7493.09) POINTS BY IG - HSBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2490 (2530) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS B & M PRICE TARGET TO 420 (460) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES EASYJET TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 1000 (800) PENCE - MORGAN STANLEY INITIATES SUPERDRY WITH 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY INITIATES TED BAKER WITH 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 675 (700) PENCE - 'TOP PICK' - RBC CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1150 (1200) PENCE - 'TOP PICK' - RBC CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1600 (1625) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 200 (220) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS FRESNILLO PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 800 (1100) PENCE - UBS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 185 (190) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 430 (415) PENCE - 'BUY'



