Wirecard: Mega-Deal mit Aldi

Die Erfolgsmeldungen reißen bei Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) nicht ab: Nachdem der Zahlungsdienstleister in den zurückliegenden Wochen zahlreiche neue Partnerschaften verkündet hat, konnte jetzt sogar Aldi als Kunde gewonnen werden.

Gemeinsame Absichtserklärung

Wirecard wird künftig einen Teil der Kartenzahlungen für die deutschen Filialen der Aldi-Gruppe abwickeln. Wie der DAX-Konzern am Freitag mitteilte, wurde gemeinsam mit Aldi Nord und Aldi Süd eine Absichtserklärung unterzeichnet, um im bargeldlosen Zahlungsverkehr zusammenzuarbeiten. In Zukunft wollen die beiden Lebensmittel-Discounter alle Zahlungen mit Kreditkarten sowie mit internationalen Debit-Karten in ihren deutschen Filialen über Wirecard abrechnen.

Kooperation in weiteren Bereichen möglich

Zwar zählen die mehrheitlich von Sparkassen und Volksbanken ausgegebenen Girocard-Karten (ehemals EC-Karte) nicht dazu. Aber die Unternehmen wollen prüfen, ob sie auch in weiteren Bereichen kooperieren wollen.

